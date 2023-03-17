Как сообщает сайт ER.ru предложения по дополнительным социальным гарантиям участникам СВО, защите их трудовых и имущественных прав, а также развитию оборонно-промышленного комплекса вошли во второй доклад рабочей группы по вопросам СВО Президенту. Инициативы представили на выездном заседании группы, которое состоялось на базе войсковой части в Краснодарском крае.
Как сообщил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, уже готовится ряд законодательных инициатив. Они касаются ипотечного кредитования, установления надбавок к денежному довольствию срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров и ряда других вопросов.
Рабочая группа выявила ещё одну проблему — когда семья сотрудника органов внутренних дел, ещё во время службы вставшего на учёт для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается права на жильё в случае его гибели в СВО. Законопроект, который решит эту проблему, подготовлен и проходит последние согласования.
Кроме того, для защиты трудовых прав участников СВО при прохождении ими военной службы предлагается законодательно установить порядок расторжения с ними срочных трудовых договоров по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.
Также в доклад президенту РФ войдёт предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий.
Блок предложений рабочей группы, который также будет отражён в документе главе государства, касается совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК.
В части реабилитации раненых военнослужащих предлагается разработать межведомственную программу и заложить в её основу опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев. Паралимпийский комитет и Минспорта поддерживают инициативу, сообщила замглавы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба «Единой России» Анна Кузнецова.
Она также отметила, что вместе с Минобороны прорабатываются предложения по совершенствованию медицинской помощи и сопровождению участников СВО, которые получили тяжёлые ранения и нуждаются в длительном уходе.
Кроме того, Анна Кузнецова предложила взять на контроль вопрос наличия и доступности в регионах военно-врачебных комиссий.
Ещё один вопрос, который касается медицинских гарантий участников СВО, – единый подход в их предоставлении вне зависимости от того, в каком подразделении они проходят службу. Речь идёт в том числе о лекарственном обеспечении.
Прорабатывается и вопрос о финансовых гарантиях для военнослужащих в зоне СВО. Сейчас по закону о кредитных каникулах существует ряд ограничений по обращению взысканий на средства должников мобилизованных. Необходимо изменить закон о банкротстве и исключить возможность блокировки финансовыми управляющими банковских счетов должников-участников специальной военной операции, на которые зачисляются боевые выплаты, отметил Дмитрий Вяткин.
Блок предложений рабочей группы, который вошёл во второй доклад президенту, посвящён развитию ОПК.
Также будет разработан механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей в лице гендиректоров предприятий ОПК, но и военных представителей Минобороны. И выработаны системные меры по доведению трофейной техники до конструкторов и разработчиков на предприятиях ОПК в целях её исследования, своевременной реакции на появляющиеся у противника образцы вооружений.
Изменений требует и положение о госрегулировании цен на продукцию ОПК. В этой связи предлагается установить авансовые платежи в размере не менее 80% от гособоронзаказов.
В заключение Андрей Турчак отметил, что в рабочую группу продолжают поступать жалобы по обеспечению и доукомплектованию, а также работе военкоматов. Этой теме будет посвящено отдельное заседание группы. Ещё одно – пройдёт на базе военного госпиталя им. А.А. Вишневского в Москве. На нём рассмотрят вопросы медицинского сопровождения участников СВО – начиная от комплектования аптечек и заканчивая транспортировкой военнослужащих к месту лечения и реабилитации.
Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента России. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.
Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.