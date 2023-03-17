В Петербурге женщина выбросила младенца в мусоропровод

Прежде чем избавиться от тела, несостоявшаяся мать держала его на балконе.

Появились подробности в истории с выброшенным в мусоропровод младенцем в Петербурге — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Жительница города на Неве рассказала полицейским, что ее 24-летняя дочь днем 14 марта родила ребенка и выбросила его в мусоропровод.

Ужасная история случилась на улице Антонова-Овсеенко. Полицейские выяснили, что малыш родился мертвым на 41-й неделе беременности. Девушка хранило тело на балконе, завернутым в пакет, а на следующий день выбросила в мусорный контейнер возле дома на проспекте Большевиков.

Ее опросили и отпустили под обязательство о явке.

Ранее стало известно, что петербуржец ради страховки спрятал свой автомобиль в Сланцах и заявил об угоне.