Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе «Псков»

Смертельное ДТП произошло на 58-м километре трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Kalina. На месте ДТП от полученных травм погибли оба автолюбителя, им было по 52 года.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД. Ход проверки находятся на контроле Гатчинской городской прокуратуры.