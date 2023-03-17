Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе «Псков»

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло на 58-м километре трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Kalina. На месте ДТП от полученных травм погибли оба автолюбителя, им было по 52 года.

Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе «Псков» трасса "Псков", смертельная авария, погибли водители, ДТП
Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе «Псков» трасса "Псков", смертельная авария, погибли водители, ДТП
Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД. Ход проверки находятся на контроле Гатчинской городской прокуратуры.

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Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе «Псков» трасса "Псков", смертельная авария, погибли водители, ДТП
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