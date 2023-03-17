Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе «Псков»

Смертельное ДТП произошло на 58-м километре трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Kalina. На месте ДТП от полученных травм погибли оба автолюбителя, им было по 52 года.
Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти
Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД. Ход проверки находятся на контроле Гатчинской городской прокуратуры.
Вам будет интересно
Невероятное спасение жительницы Ленобласти попало на видео. На кадрах видно, что один из автомобилей не затормозил перед красном сигналом светофора и...
17.03.2023 41