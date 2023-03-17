Под Выборгом иностранец пытался провезти через границу 95 пачек сигарет

Автор: Гузель Галимова
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Незаконный вывоз табачной продукции пресекли на пункте пропуска «Торфяновка» в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе СЗТУ, 95 пачек сигарет обнаружили в автомобиле, который выезжал из России в Финляндию. Причем спрятаны они были под обшивкой багажника и пола под пассажирским сиденьем.

Под Выборгом иностранец пытался провезти через границу 95 пачек сигарет сигареты, МАПП Торфяновка, госграница, Выборгский район
Под Выборгом иностранец пытался провезти через границу 95 пачек сигарет сигареты, МАПП Торфяновка, госграница, Выборгский район
Под Выборгом иностранец пытался провезти через границу 95 пачек сигарет сигареты, МАПП Торфяновка, госграница, Выборгский район
Под Выборгом иностранец пытался провезти через границу 95 пачек сигарет сигареты, МАПП Торфяновка, госграница, Выборгский район
Под Выборгом иностранец пытался провезти через границу 95 пачек сигарет сигареты, МАПП Торфяновка, госграница, Выборгский район
Фото: Северо-Западное таможенное управление

В отношении гражданина Узбекистана возбуждено дело об административном правонарушении. Пачки сигарет и автомобиль изъяты.

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Под Выборгом иностранец пытался провезти через границу 95 пачек сигарет сигареты, МАПП Торфяновка, госграница, Выборгский район
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