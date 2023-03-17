Под Выборгом иностранец пытался провезти через границу 95 пачек сигарет

Незаконный вывоз табачной продукции пресекли на пункте пропуска «Торфяновка» в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе СЗТУ, 95 пачек сигарет обнаружили в автомобиле, который выезжал из России в Финляндию. Причем спрятаны они были под обшивкой багажника и пола под пассажирским сиденьем.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

В отношении гражданина Узбекистана возбуждено дело об административном правонарушении. Пачки сигарет и автомобиль изъяты.