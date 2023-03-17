Дело в том, что при их производстве используется слишком много воды.

Как пишет РБК 17 марта, вице-премьер Виктория Абрамченко попросили дать совет людям, которые хотят внести вклад в улучшение экологии. Она предложила еще до покупки товаров подумать, как их потом можно будет утилизировать.

Между тем спрос на экологов на Северо-Западе страны за год вырос на 34% — это один из самых высоких показателей в России. Сильнее всего потребность, судя по приросту вакансий за год, испытывают прямо сейчас компании из Ленинградской области.

Ранее стало известно, что врачи рассказали, чем опасны для человека лосиные мухи.