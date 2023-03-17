Почетные граждане Ленобласти обсудили направления патриотического воспитания в регионе

Совет Почетных граждан при губернаторе Ленобласти поддержал идею президента РФ, что в России не может быть никакой другой национальной идеи, кроме патриотизма.

«В сегодняшней ситуации нашей молодежи и школьникам особенно необходимо понятно рассказывать о сути происходящих событий. Наша задача держать связь с молодёжью, поддерживать духовное развитие, воспитывать любовь к Родине и готовность встать на её защиту», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, молодежь региона активно вовлечена в деятельность общественных объединений, в том числе патриотической направленности, которые работают на базе школ и техникумов: в 2019 год таковых было 10 тыс. человек, к 2024 году показатель должен составить 80 тыс. 20% студентов участвует в клубном студенческом движении (план 2024 года — 70%). 30% молодежи задействована в творческой деятельности (план 2024 года – 45%).

Губернатор Ленинградской области также напомнил, что совету Почетных граждан исполняется 5 лет, первое заседание состоялось 12 марта 2018 года. За это время совет зарекомендовал себя как эффективный консультативный орган. Напомним, что 7 июля 2022 года депутаты проголосовали за избрание новых Почетных граждан Ленинградской области. Ими стали Александр Беляков и Валерий Тришин.