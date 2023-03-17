Порядок субсидии на догазификацию изменили в Ленобласти в пользу жителей

Общая стоимость газификации снизится благодаря новой методике расчета

«Для нового метода характерна прозрачность расчета, который любой собственник домовладения сможет проверить самостоятельно. Также сокращаются общие сроки выполнения работ за счет того, что не нужно получать экспертизу на сметную документацию. Можно газифицировать большее число домовладений за счет более эффективного распределения средств областного бюджета», — пояснил председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов.

В Ленинградской области с начала действия программы догазификации — бесплатного подведения природного газа к участкам жителей по распоряжению президента России Владимира Путина — заключен уже 23101 договор с жителями, до границ земельных участков построено 11186 газопроводов.

Напомним, что инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Для льготников — пенсионеров, многодетных семей, молодых семей, инвалидов, ветеранов труда и других — сумма составляет 200 тыс. рублей. Для остальных собственников, проживших в Ленобласти не менее года — 180 тыс. руб., при этом 60 тыс. руб. из этой суммы можно направить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

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Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке. Перечень организаций, которые проводят работы внутри участка, можно посмотреть на сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу по ссылке. Информация о планах по газификации населенных пунктов региона есть по ссылке.