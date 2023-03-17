Девочка упала животом на снаряд у детского сада в Петербурге

Суд оценил моральный ущерб в 350 тысяч рублей.
Родителям пятилетней девочки, упавшей на игровой снаряд на территории детсада в Петербурге, выплатят 350 тысяч рублей компенсации за моральный вред — сообщает Мойка78.
В прокуратуре Петербурга сообщили, что инцидент с ребенком произошел 8 июня прошлого года на дворовой территории детского сада в Калининском районе.
Девочка была госпитализирована с закрытой тупой травмой живота. После падения она несколько дней провела в реанимации и 2 месяца ее долечивали в стационаре.
Калининский районный суд удовлетворил иск о взыскании моральной компенсации.
Ранее стало известно, что заместителя директора по воспитательной работе одной из школ Петербурга подозревают в изнасиловании.