Очередных экстремалов, дрейфующих на льдине вытащили спасатели

На этот раз рыбалку затеяли на Ладожском озере.

Спасателям вновь пришлось вытаскивать рыбаков с оторванной льдины в Ленинградской области. Двоих любителей опасного хобби доставили на берег. Об этом сообщила Мойка78.

17 марта на Ладожском озере двое мужчин вышли на лед в окрестностях деревни Кобона, чтобы заняться ловлей рыбы в солнечный весенний день. При этом желание хорошо порыбачить явно оказалось гораздо важнее простых соображений безопасности.

Спасти экстремалов удалось. А вот рыбалка оказалась неудачной.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Ранее стало известно, что спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю.