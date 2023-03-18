По всей стране наблюдаются сбои в работе соцсети ВКонтакте

В ближайшее время работа приложений стабилизируется, они будут работать штатно.

Сбои в работе сети «ВКонтакте» наблюдаются в России 18 марта. Это следует из данных, размещенных на странице детектора сбоев Brand Analytics. Об этом пишет газета ТАСС.

Петербуржцы сообщают, что не открывается или через раз открывается приложение соцсети. Также не обновляется информация. Загрузить фото и видео невозможно.

Фото: Петербургский дневник

Ранее стало известно, что пользователи AppStore пожаловались на сбои в работе сервиса в России.