Президент США сообщил, что МУС не имеет власти над Вашингтоном

Однако, по его словам, обвинения в адрес Владимира Путина выглядят очень сильным заявлением.

Американский президент в пятницу 17 марта сообщил местным журналистам о том, что считает оправданным решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест Владимира Путина. Об этом пишет piter.tv.

«Я думаю, что это оправдано. Но вопрос в том, что МУС не признан нами на международном уровне. Но я думаю, что он выступил с очень сильной позицией.» — заявил президент США.

Фото: YouTube / MizzimaTV

Ранее стало известно, что Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.