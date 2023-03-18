Около шести миллионов разнообразных цветов планируется посадить в Петербурге

Горожане смогут увидеть 111 сортов многолетников, среди которых будут пионы, хризантемы, астры, флоксы и другие растения.

В 2023 году в парках и на улицах Петербурга будут высажены в общей сложности почти 6 млн цветов — сообщает Мойка78. Также в Северной столице появятся 100 сортов летних бегоний, гераней, бальзаминов, лобелий и других разноцветных бутонов.

Весенний цветочный дизайн в комитете по благоустройству планируют заменить на летний, чтобы создать эффект непрерывного цветения. Свыше 102 тыс. «квадратов» в Петербурге займут цветники из однолетних и многолетних растений.

Ранее стало известно, что в Ленобласти родители почти 8 тысяч детей получили компенсацию за детский сад.