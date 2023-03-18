Президента России решил арестовать Международный суд

Главный редактор телеканала ЛенТВ24 объявил акцию #МУСПутинэтоя.

Акцию именно с таким хештегом запускает ЛенТВ24. И старт ей даёт главный редактор телеканала Олег Черных.

Вчерашний бессмысленный шаг Международного уголовного суда в отношении Президента России Владимира Путина, уже породил массу мемов в интернете.

«Мы даже не сомневаемся, что в сторону Кремля уже выехала специальная группа международных судебных приставов. Таких же отважных и таких же эффективных, как сам суд.» — официально заявляет представитель канала.

Ну а пока они едут, новостная редакция хочет заявить всей судейской двадцатке, что «путиных» у нас в стране много. Например, телеканала ЛенТВ24 – это Путин коллективный. И каждый из сотрудников в отдельности – тоже Путин. И процентов 90 прохожих на наших улицах – тоже Путины.

Ранее стало известно, что президент США сообщил, что МУС не имеет власти над Вашингтоном.