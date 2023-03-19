Стало известно, где на 19 марта зафиксированы 293 случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 293 человек.
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23.03.2022 1975
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Сумино (+1), Большая Вруда (+1), Клопицы (+1), Большое Тешково (+1).
- Волховский район: Паша (+1), Новая Ладога (+2), Свирица (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+36), Кудрово (+8), Янино-1 (+8), Воейково (+1), пос. Щеглово (+2), д. Щеглово (+1), Сертолово (+5), Кузьмоловский (+1), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+3), Старая (+7), Романовка (+4), пгт. им. Свердлова (+4), Дубровка (+2), Суоранда (+1), Павлово (+3), Углово (+1), Корнево (+3), Аро (+1), Рахья (+3), Керро (+1), Заводской (+1), Коккорево (+1), ДНП Ягодное (+1).
- Выборгский район: Выборг (+8), Перово (+1), Победа (+1), Первомайское (+4), Рощино (+1), Советский (+2), Светогорск (+3), Каменногорск (+1), Пруды (+2), Лесогорский (+2), Отрадное (+1), Сопки (+1), Пушное (+3).
- Гатчинский район: Гатчина (+7), Рождествено (+2), Батово (+1), Терволово (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+3), Химози (+1), Лампово (+1), Семрино (+3), Мины (+1), Парицы (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+5).
- Киришский район: Кириши (+1), Будогощь (+4).
- Кировский район: Кировск (+2), Колосарь (+1), Сандела (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2), Горбунки (+1), Лебяжье (+5), Аропаккузи (+1).
- Лужский район: район: (+5), Низовская (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+16), Вознесенье (+1), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+10), Сосново (+1), Саперное (+1), Запорожское (+1).
- Запорожское район: Сланцы (+25), Загривье (+2), Монастырёк (+1), Большие Поля (+1), Шахта №3 (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+23), Мелегежская Горка (+2), Шугозеро (+1), Макарьино (+1).
- Тосненский район: Тосно (+5), Никольское (+1).