Только 8,5% западных компаний ушли с рынка России

Финские профессоры Саймон Эвенетти и Никколо Пизани рассказали, что, несмотря на многочисленные заявления, на самом деле российский рынок покинули только 8,5% западных компаний.

В рамках исследования ученых было рассмотрено порядка 1400 компаний, штаб-квартиры которых находятся в странах Евросоюза, а их выручка с российского бизнеса составляла более миллиона долларов.

По словам экспертов, чаще всего бизнес в России сворачивали промышленные предприятия, реже всего — компании, которые работают в сфере услуг и сельского хозяйства. При этом индекс ухода с российского рынка Финляндии оказался выше среднего. Реже всего избавлялись от активов в РФ немецкие и итальянские компании.

По мнению профессоров, одной из причин, по которой западные компании принимают решение остаться в России, является сложность продажи бизнеса. Так как по каждой сделке стоимость активов определяется независимым оценщиком. После этого западная компания должна сделать на свой бизнес 50%-ную скидку и установить срок оплаты от одного и двух лет.