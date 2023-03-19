Российский хоккеист подрался с американцем в матче НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Edmonton Oilers, 23-летний Клим Костин поучаствовал в драке в матче регулярного чемпионата против Seattle Kraken.

Оппонентом россиянина стал американский форвард команды соперника Джон Хэйден. Костин смог повалить американца на лед, после чего арбитры разняли дерущихся. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

Клим Костин в текущем сезоне провел 45 матчей в регулярном чемпионате. На счету россиянина 10 заброшенных шайб и девять результативных передач.