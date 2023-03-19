В Минобороны РФ рассказали о подвиге Эрдни Басангова в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил старший лейтенант Эрдни Басангов.

Рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Эрдни Басангова выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов, находящегося под контролем ВСУ.

Подразделение вело наступление с западных окраин поселка и, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, успешно прорвало оборонительный рубеж, что позволило закрепиться на позициях и удерживать их до подхода основных сил.

Дождавшись подкрепления, выбитые из населенного пункта украинские военнослужащие предприняли попытку вернуть утраченные позиции.

Несмотря на натиск вражеской артиллерии, подразделением под командованием Эрдни Басангова было уничтожено большое количество солдат ВСУ в ближнем бою. В итоге, понеся потери, противник был вынужден вновь отступить.

Благодаря самоотверженности и профессионализму гвардии старшего лейтенанта Эрдни Басангова атака на населенный пункт была отбита, при этом противник понес значительные потери.