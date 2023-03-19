Ученые установили, как кошки манипулируют людьми с помощью мурлыканья

Зоопсихологи из Университета Сассекса выяснили, что кошки могут изменять свое мурлыканье в зависимости от определенных потребностей. Это помогает им манипулировать людьми.

«Исследование показало заметную разницу в акустических свойствах мурлыканья, издаваемого кошками, когда они пытаются выпросить еду у своих владельцев, по сравнению с тем, когда они расслаблены или когда их гладят», – объясняет исследователь

Требование кошками еды воспринималось людьми как более срочное и менее приятное по звучанию. Оно также включало высокочастотные звуки, напоминающие плач младенца.

При этом ученые из Новой Зеландии предполагают, что мурлыканье вызывает лечебный эффект у кошек. В определенных ситуациях они могут издавать такие звуки, чтобы успокоить себя или уменьшить физический дискомфорт.