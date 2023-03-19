Из квартиры учительницы из Кудрово украли электромясорубку и конфеты

В полицию Санкт-Петербурга 18 марта обратилась 51-летняя учительница истории из Кудрово, временно проживающая в городе. Из ее съемной однокомнатной квартиры пропали вещи.
В их краже женщина склонна подозревать 62-летнего бывшего сожителя.
Добычей злоумышленника стали элетромясорубка, ювелирные изделия и жесткий диск от компьютера, алкоголь, подарочный набор кофе и конфеты. Решается вопрос об уголовном деле.
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05.02.2021 3489