Из квартиры учительницы из Кудрово украли электромясорубку и конфеты

В полицию Санкт-Петербурга 18 марта обратилась 51-летняя учительница истории из Кудрово, временно проживающая в городе. Из ее съемной однокомнатной квартиры пропали вещи.

В их краже женщина склонна подозревать 62-летнего бывшего сожителя.

Добычей злоумышленника стали элетромясорубка, ювелирные изделия и жесткий диск от компьютера, алкоголь, подарочный набор кофе и конфеты. Решается вопрос об уголовном деле.