В Ленобласти 20 марта ожидается до +11 °C, небольшой дождь с мокрым снегом

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь с мокрым снегом – такая погода ожидается на территории Ленинградской области 20 марта.

Ночью будет -2… +3 °C, днем воздух прогреется до +3… +8 °C, на юге региона возможно до +11 °C. Также ожидается юго-западный, южный ветер, ночью со скоростью 3-8 м/с, днем – от 5 до 10 м/с.

В темное время суток на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.