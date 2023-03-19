Прокуратура показала место, где школьника насмерть придавило мешком в Волосовском районе – фото

Как сообщал ivbg.ru, в экстренные службы Волосовского района 18 марта сообщили о тяжело травмированном ребенке в здании зернохранилища в деревне Ущевицы. По предварительным данным, в складской комплекс проникла группа школьников, дети играли.

В процессе одного из них придавило мешком с зерном. На прибывшей в Ушевицы скорой школьника отправили в больницу. Но до медучреждения школьника доставить не удалось, он скончался во время реанимационных действий.

Прокуратура Ленинградской области показала фотографии зернохранилища, где на школьника упал тяжелый мешок с фуражом.

Фото: пресс-службы прокуратуры Ленобласти