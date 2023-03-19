Прокуратура показала место, где школьника насмерть придавило мешком в Волосовском районе – фото

Как сообщал ivbg.ru, в экстренные службы Волосовского района 18 марта сообщили о тяжело травмированном ребенке в здании зернохранилища в деревне Ущевицы. По предварительным данным, в складской комплекс проникла группа школьников, дети играли.
В процессе одного из них придавило мешком с зерном. На прибывшей в Ушевицы скорой школьника отправили в больницу. Но до медучреждения школьника доставить не удалось, он скончался во время реанимационных действий.
Прокуратура Ленинградской области показала фотографии зернохранилища, где на школьника упал тяжелый мешок с фуражом.
Фото: пресс-службы прокуратуры Ленобласти
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