Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск комплексным огневым поражением за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах. В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области поражены два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны.

Истребительной авиацией в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха». Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области, Червонопоповка, Голиково Луганской народной республики, Благодатное, Кирилловка Донецкой народной республики, а также Старая Збурьевка Херсонской области.