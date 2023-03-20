Ванга говорила, что ждет Россию в 2023 году

«Будут кровавые испытания».

Ясновидящая Ванга многие годы назад упоминала Россию в своих видениях. Она всегда относилась к нашей стране по-особенному и полагала, что государство сможет вернуть себе статус великой империи. Мойка78 опубликовала предсказания провидицы на 2023 год.

В пророчестве Ванги говорится, что судьба России решится уже в 2023 году. Некие события кардинально изменят ход истории и приведут к светлому будущему, но ради него придется многим пожертвовать.

«Сама смерть заберет с собой каждого, кто допустит ошибку, а достойные получат пощаду.» — такие страшные слова произнесла Ванга, говоря о будущем России.

Фото: скриншот YouTube

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