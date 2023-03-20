Мигрант подозревается в изнасиловании и грабеже девушки в Мурино

В полицию 19 марта обратилась 19-летняя жительница Санкт-Петербурга. Ее изнасиловал и ограбил в Мурино Всеволожского района 22-летний гражданин Узбекистана.

Пострадавшая познакомилась с молодым человеком 18 марта в мессенджере. Он представился Дмитрием и пригласил в гости. Девушка согласилась и около 02:30 приехала в квартиру дома на улице Авиаторов Балтики в Мурино.

Гостью встретил мигрант, применил физическую силу и изнасиловал. После этого мужчина начал угрожать жертве ножом, отобрал у нее IPhone, зашел в приложение мобильного банка и перевел со счета пострадавшей на свой номер телефона 29 тысяч рублей.

Около 05:20 молодой человек вывел девушку из квартиры и скрылся. Петербурженка сразу обратилась в полицию. Сумма ущерба пострадавшей составила 95 тысяч рублей.

Предполагаемого насильника задержали по горячим следам. Известно, что он прибыл в Россию в мае 2021 года с целью работы, состоит на миграционном учете до мая 2023 года, но нигде не работает.