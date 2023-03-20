Суд арестовал все активы Volkswagen в России

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал все активы немецкого автоконцерна Volkswagen в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

С 17 марта компании запрещены любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской дочерней компании Volkswagen и подконтрольных ей юрлиц.

Поводом арестовать имущество концерна в России стало обращение в суд российской группы ГАЗ 14 марта. Соответствующий документ размещен в картотеке арбитражных дел. Группа требовала взыскать с Volkswagen около 15,6 миллиарда рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Договор действовал до конца 2025 года, однако в марте 2022 года концерн публично объявил о решении приостановить производство своих автомобилей в России.

До ухода в простой в марте 2022 года на предприятии производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Мощность предприятия оценивалась в 225 тысяч машин в год, в 2021 году было выпущено 118 тысяч.