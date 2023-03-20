В аэропорту Пулково у пассажирки изъяли 10 кг галлюциногенной травы

Экспертиза доказала, что в составе есть психотропные вещества.

Таможенники аэропорта Пулкова нашли в багаже у пассажирки 10 кг подозрительного растения. Экспертиза доказала, что в составе этой травы есть психотропные вещества. Как сообщил новостной ресурс “78.ru”.

В багаже гражданки Узбекистана, которая прибыла в Петербург из Ургенча, нашли сухое растение, которое у таможенников вызвало интерес. За незаконную перевозку женщине грозит уголовная ответственность. По данному факту таможней проводятся проверки.

Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что следственный комитет начал поиски поджигателя шкафа у железнодорожных путей в Горелово.