Численность населения Ленобласти за год увеличилась на 17,4 тысячи человек

Согласно данным Петростата, за 2022 год численность населения Ленинградской области увеличилась на 17,4 тысяч человек.
По предварительной оценке на 1 января 2023 года, которая учитывает итоги Всероссийской переписи населения 2020 года, численность населения региона составила 2 миллиона 23,4 тысячи человек.
При этом число родившихся на 1000 человек населения, по сравнению с январем-декабрем 2021 года уменьшилось на 8,7%. Также в Ленинградской области сократилась и смертность – на 20,5%.
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