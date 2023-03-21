В Финляндии отменили турнир по фехтованию из-за допуска россиян

Финская федерация фехтования и пятиборья (SM5L) отменила сателлитный турнир Кубка мира по фехтованию Kupitta Tournament из-за допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Турнир под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) должен был пройти в Турку с 23 по 24 сентября. Ранее Федерация фехтования Германии объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за допуска россиян и белорусов.

Конгресс FIE 10 марта принял решение о допуске к международным стартам спортсменов из России и Беларуси. Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях с середины апреля.