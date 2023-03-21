Как сообщает ГУ МЧС России по региону, на территории Ленинградской области 22 марта ожидается до +7 °C, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -1… -6 °C, местами до -9 °C. Днем +2… +7 °C. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление днем будет понижаться.
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01.03.2023 1297