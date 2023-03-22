В садоводстве Агалатово случился сильный пожар

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники МЧС больше часа тушили полыхающие хозпостройки.

Как сообщает 47news., сообщение о возгорании на территории СНТ «Пальмира» в деревне Агалатово поступил дежурным накануне в 21:24. Прибывшие на место спасатели установили, что пламенем оказались охвачены несколько хозяйственных построек на общей площади 75 квадратных метров.

Пожар ликвидировали к 22:30. Никто из местных жителей не пострадал.

Фото: сообщество пожарной части Ленинградской области №100 "Пожарная часть" в соцсети "ВКонтакте"

Ранее стало известно, что устанавливаются данные погибшего, чье тело обнаружено под завалами после пожара в Выборгском районе.