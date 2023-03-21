Устанавливаются данные погибшего, чье тело обнаружено под завалами после пожара в Выборгском районе

Причины и обстоятельства пожара устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Выборгского района.

Как стало известно 47news, 20 марта при разборе завалов сгоревшего двухэтажного дома на улице Лесной в Приморске обнаружены сильно обгоревшие останки человека. Данные погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По информации полиции, дом был давно расселен.

Сообщение о пожаре в Приморске поступило в 3 часа утра, 20 марта. Огнем оказались охвачены 450 квадратных метров нежилого дома. Ликвидировали возгорание дежурные смены 74-й и 107-й пожарных частей. На месте происшествия работали восемь человек, задействовав две единицы техники. С пламенем удалось справиться к 4:02.

Фото: "Интересные события в Выборге" ВКонтакте

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