Четверо мужчин ограбили продуктовый магазин в Кирилловском и попытались скрыться на иномарках

На 97-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе 21 марта около 06:30 оперативники уголовного розыска с инспекторами ДПС ГИБДД остановили две Kia Rio. В иномарках находились четверо подозреваемых в краже: трое уроженцев Кабардино-Балкарии в возрасте 31-35 лет и 55-летний гражданин Азербайджана.

По предварительным данным, несколькими часами ранее мужчины вскрыли дверь продуктового магазина на улице Советской в поселке Кирилловское и забрали товаров на 166 тысяч рублей.

Установлено, что двое из задержанных в поле зрения полиции ранее не попадала. В прошлом 35-летний уроженец Кабардино-Балкарии привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и умышленное повреждение имущества, а гражданин Азербайджана в середине 1990-х – за ДТП с пострадавшим.