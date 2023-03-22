Полиция нашла у жителя Красного Села полкило растительного наркотика

Три банки и шесть пакетов с растительным наркотиком изъяли 21 марта у неоднократно судимого 43-летнего жителя Красного Села.

Нашли вещества в квартире задержанного, расположенной в доме на Стрельнинском шоссе, а также в гараже на Пушкинском шоссе. Общий вес изъятого – более 500 граммов.

Заведено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Сотрудники полиции устанавливают, где мужчина достал наркотики.