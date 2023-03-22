Власти Ленобласти решили отменить сверку данных

В регионе проходит рассылка уведомлений о постановке на воинский учёт.

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин заявил, что военкомы проводят плановую работу по постановке на воинский учёт жителей, кто недавно получил гражданство РФ. Никаких других оповещений с вызовом в комиссариаты не производится.

— В Ленобласти в плановом порядке осуществляется уведомление граждан, получивших гражданство Российской Федерации и не вставших на воинский учёт в установленные сроки. Они уведомляются о необходимости прибытия в комиссариат по месту регистрации и постановки на учёт, — сообщил в интервью «Невским новостям» Ильин.

Кроме того, жителей предупреждают об ответственности за невыполнение требований законодательства.

Что касается весенней призывной кампании, то она стартует 1 апреля.

Ранее стало известно, что в Петербурге военкоматы начали уточнять данные военнообязанных