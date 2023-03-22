Полиция 20 лет спустя раскрыла убийство в парке Зеленогорска

Ночью 29 июля 2002 года неизвестный избил 44-летнего мужчину в парке культуры и отдыха в Зеленогорске. Пострадавший скончался от полученных травм.

Было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть потерпевшего.

Спустя 20 лет полиция нашла подозреваемого. Его задержали 21 марта 2023 года на улице Гостиная в Зеленогорске. Предполагаемым злоумышленником оказался 45-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемый работал в Зеленогорском парке разнорабочим. В ту ночь он находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с коллегой. Ссора переросла в драку. Злоумышленник избил коллегу до смерти и сбежал.