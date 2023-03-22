Во Владивостоке прошла встреча с организаторами первого всероссийского летнего мотопробега

Команда фестиваля Baltic Rally, преодолев расстояние в 13 200 км, завершила подготовительный зимний тур по России прибытием на берега Золотого Рога.

Как передает 21 марта ИА SM.News, во Владивостоке 30 июня стартует мотопробег Владивосток-Выборг. Именно с этого путешествия байкеров по России начнется фестиваль Baltic Rally.

Фестивалю уже более 10 лет и за это время он снискал массу наград и поздравлений от региональных и федеральных структур, в т.ч. МИД России и Правительства России. В Россию на фестиваль прибыли байкеры из прибалтийских республик, Финляндии, Кипра, Турции, Германии и других.

Как отметил координатор мотофестиваля Baltic и советник губернатора Ленинградской области по туризму Игорь Щербаков, такие мероприятия интересны не только для байкеров, это еще плюс в копилку популярности российского туризма. Поездка на мотоцикле через все страну, или даже хотя бы через несколько регионов – это драйв, знакомство с природными красотами, историей городов, интересными людьми.

Пока команда фестиваля Baltic Rally двигалась с запада на восток, ее участники выполняли еще и социальную миссию. За время продвижения на маршруте они посетили 20 детских домов, дарили ребятам подарки, сладости и, конечно, апельсины.

Зимний мотопробег дублирует маршрут (только с обратным направлением движения) летнего всероссийского мотопробега, который пройдёт с 30 июня по 20 июля из Владивостока в Выборг и завершится на фестивале Baltic Rally, который состоится 20-23 июля 2023 года!

Планируется, что в этот раз в путешествие отправятся минимум около 200 человек.

Фото: https://vladivostok.sm.news/

Ранее стало известно, что в Выборге стартует зимний мотопробег Baltic Rally.