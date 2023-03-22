Еще одна страна Евросоюза закрывает двери для россиян

Попасть в Чехию стало проблематично.

Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии до 31 марта 2024 года, сообщает 22 марта Фонтанка.ру. Решение о запрете на въезд в страну было принято после начала Специальной Военной Операции.

Запрет распространили также и на тех россиян и белорусов, у которых есть паспорта других государств – разрешения на долговременное пребывание и визы им будут выдавать только в гуманитарных случаях.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против граждан и компаний Российской Федерации.