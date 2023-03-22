Володин поделился в своем telegram мнением о поставках Киеву снарядов с сердечником обедненного урана

По его мнению передача Украине столь мощных боеприпасов приведет к трагедии мирового масштаба.

Как сообщают 22 марта РИА Новости, Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана.

«Поставка Киеву боеприпасов с обедненным ураном ведет к трагедии мирового масштаба, США и их сателлиты делают все, чтобы «война до последнего украинца» перешла в «войну до последнего европейца», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это решение ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства», — написал Володин в телеграм-канале.

При этом Володин выразил опасения по поводу возможности использования Киевом «грязной» бомбы в последующем или же вовсе «применение тактического ядерного оружия».

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Ранее стало известно, что против Киркорова, Собчак и Стивена Сигала хотят ввести санкции на западе за поддержку СВО.