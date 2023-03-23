В Ленобласти 24 марта ожидается до +9 °C, мокрый снег и туман

Как сообщает ГУ МЧС России, 24 марта ночью на территории Ленинградской области ожидается местами небольшой дождь с мокрым снегом и туман.
Температура воздуха в темное время суток составит -2… +3 °C. Днем +4… +9 °C. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер юго-западный, южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем меняться мало.
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01.03.2023 1422