Средняя зарплата за январь в Ленобласти составила почти 60 тысяч рублей

Наиболее высокий уровень заработка у сотрудников, которые заняты в сфере водного транспорта — более 100 тыс. рублей в месяц.

Средняя зарплата за январь в Ленобласти составила почти 59 тысяч рублей — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Трудоустроенным в профессиональной, научной и технической деятельностью, занимающимся исследованиями и разработками, платят в среднем 80,6 тыс. рублей. Меньше всего получают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания — 29 874 рублей.

Фото: Prt Scr petrostat.gks.ru / Петростат

Ранее стало известно, что МРОТ в России проиндексируют на 18 процентов.