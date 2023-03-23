Тревожные звуки заставили петербуржцев спуститься в метро

23 марта в начале седьмого утра в Адмиралтейском районе завыла сирена.

Предупреждения об учебной тревоге не было, поэтому некоторые жители отнеслись к происходящему максимально серьезно. Но выяснить это по горячим следам не удалось. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

По наблюдениям очевидцев, сирена звучала около двадцати минут, примерно с 6:10 до половины седьмого утра.

Как сообщили в районной администрации, в указанное время задействование комплексов технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга в районе 12-й Красноармейской улицы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга не осуществлялось.

Спустя ровно 12 часов после странного тревожного воя официального ответа о том, что это было, так и не последовало.

Фото: Фонтанка.ру / архивное фото

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