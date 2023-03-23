Болельщики «Зенита» устроили драку с турецкими фанатами на матче в Стамбуле

Сине-бело-голубые проводили встречу с клубом «Фенербахче».

Благотворительный матч между петербургским «Зенитом» и турецким «Фенербахче» завершился в четверг, 23 марта, со счетом 2:2. Встреча проходила на стадионе в Стамбуле, но не обошлось без инцидентов с участием болельщиков.

Как пишет «Чемпионат», во время игры фанатов сине-бело-голубых вывели с арены из-за стычки с турецкими болельщиками. Они заметили фанатов «Зенита», которые направлялись к трибуне, после чего начали оскорблять их и бросать различные предметы. После этого случилась драка, что и привело к вмешательству стражей порядка. Стычка произошла в конце первого тайма.

Фото: Prt Scr vk.com / «Чемпионат | Championat.com»

Ранее стало известно, что благотворительный матч «Зенита» и «Фенербахче» закончился ничьей.