Первый грант губернатора Ленобласти в 2023 года разделили между собой 57 социальных инициатив

Всего было подано 154 заявок, правила и ошибки при их составлении обсудили на семинаре в Комитете общественных коммуникаций Ленобласти.

«Благодарю всех участников конкурса и поздравляю победителей! Мы открыты к диалогу и готовы ответить на все вопросы Комитет получил информацию от экспертов с основными ошибками, из-за которых многие организации не получили максимальный балл», ― отметила председатель комитета Екатерина Путронен.

Среди частых ошибок в заявках на грант несоответствие мероприятий целям социального проекта, неоправданный запрос к сумме гранта, отсутствие показателей, недостаток информации об опыте работы, отсутствие документов от партнеров проекта, ошибки в показателях и непродуманная целевая аудитория.

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.