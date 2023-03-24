На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 24 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;

км 74 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов;

км 628-630, км 672 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 331+025 — км 532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 482,485,489,491,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть – Луга»:

км 44-53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка дорожной разметки механическим способом;

км 0 — 16 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков;

км 16-24 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-18:00 установка сигнальных столбиков на барьерное ограждение.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):

км 124-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка светоотражающих элементов на сигнальных столбиках и на барьерном ограждении;

км 148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-18:00 , ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи;

км 47-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 134+600 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 196 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 44-48 ограничение скорости движения в сторону г. Светогорска с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора;

км 8- 10, развязка км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, замена барьерного ограждения;

км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):