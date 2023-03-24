Отличившимся сотрудникам главного управления Росгвардии по СПб и Ленобласти вручили часы

Награждение прошло в преддверии Дня войск национальной гвардии РФ

«Ваша работа зачастую незаметна, мы редко вспоминаем о вас, людях в погонах, которые стоят на страже безопасности. Мало кто видит, сколько сил, здоровья, энергии потрачено на обеспечение правопорядка. И это хорошо, что события из жизни страны, в проведении которых вы участвуете, проходят с точки зрения безопасности «незаметно» ― это высшее мастерство, это лучший показатель вашего профессионализма», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Напомним, что 27 марта свой профессиональный праздник – День войск национальной гвардии Российской Федерации – отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России. Он был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года, в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Важно сказать, что выбор даты не случаен. В течение 20 лет, начиная с 1996 года, ежегодно 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. А поскольку данные войска в апреле 2016 года были преобразованы в Войска национальной гвардии РФ, то и праздник был «переименован». Поэтому в 2017 году 27 марта впервые отмечался как праздник войск национальной гвардии.