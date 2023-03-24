В квартире дома на улице Тотмина в Тосно 23 марта нетрезвый 31-летний мужчина избил свою 77-летнюю бабушку. Пожилую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали переломы 11 ребер, травмы головы и груди, сотрясение головного мозга. Из-за тяжелого состояния опросить пострадавшую правоохранители не смогли.

В тот же день оперативники задержали 31-летнего агрессора. В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Агрессор дает показания в полиции. По факту угрозы убийством заведено уголовное дело.