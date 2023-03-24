Мигранта подозревают в неоднократном развращении 12-летней девочки в Петербурге

В Следственный отдел по Калининскому району Санкт-Петербурга 22 марта обратилась с заявлением 37-летния гражданка Узбекистана.
По словам женщины, в период с 1 по 17 марта находившийся в гостях 21-летний гражданин Узбекистана неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.
В тот же день подозреваемого задержали. После осмотра врачами школьницу отпустили в удовлетворительном состоянии. Заведено уголовное дело.
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24.06.2022 2502