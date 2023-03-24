Мигранта подозревают в неоднократном развращении 12-летней девочки в Петербурге

В Следственный отдел по Калининскому району Санкт-Петербурга 22 марта обратилась с заявлением 37-летния гражданка Узбекистана.

По словам женщины, в период с 1 по 17 марта находившийся в гостях 21-летний гражданин Узбекистана неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.

В тот же день подозреваемого задержали. После осмотра врачами школьницу отпустили в удовлетворительном состоянии. Заведено уголовное дело.