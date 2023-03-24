В Петербурге мужчина зарубил жену топором

Он нанес ей 14 ударов по голове.

Суд в Петербурге рассмотрит дело об убийстве женщины топором. На скамью подсудимых попадет супруг жертвы — сообщает Мойка78.

В городской прокуратуре сообщили, что петербуржец предстанет перед судом по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал выясянть с женой отношения. Во время ссоры он схватил топор и ударил супругу по голове не менее 14 раз. Потерпевшая сразу скончалась.

Ранее стало известно, что мигранта подозревают в неоднократном развращении 12-летней девочки в Петербурге.