Стало известно, где на 25 марта зафиксированы 309 случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 309 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 25 марта.
Вам будет интересно
Ученые провели эксперимент, после которого пришли к выводу: вывить необратимую патологию можно самостоятельно. Результаты их работы опубликованы в авторитетном медицинском...
19.03.2023 526
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+3).
- Волосовский район: Бегуницы (+1).
- Волховский район: Волхов (+2), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+28), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Щеглово (+3), Сертолово (+28), пгт. им. Морозова (+5), Романовка (+3), Бугры (+3), Гарболово (+1), СНТ Бабино-2 (+1), пгт. им. Свердлова (+5), Павлово (+1), Углово (+3), Ненимяки (+2), СНТ Спутник (+1).
- Выборгский район: Выборг (+10), Перово (+2), Победа (+1), Первомайское (+2), Рощино (+4), Советский (+7), Селезнево (+1), Светогорск (+15), Поляны (+1), Чулково (+1), Соколинское (+1), Лосево (+1), Ильичёво (+4), Кравцово (+1), Пруды (+1), Лесогорский (+3), Возрождение (+1), Левашово (+1), Пушное (+5).
- Гатчинский район: Гатчина (+15), Тайцы (+1), Пудомяги (+2), Малые Колпаны (+2), Большие Колпаны (+3), Старые Черницы (+1), Семрино (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
- Киришский район: Кириши (+27), Будогощь (+2), Гремячево (+1).
- Кировский район: Павлово (+3), Муя (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+7), Оредеж (+1), Володарское (+1), Ретюнь (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+3), Подпорожье (+16), Вознесенье (+1), Важины (+1), Кипрушино (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+7), Мельниково (+1), Кузнечное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+13), Гостицы (+1), Демешкин Перевоз (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+21), Пашозеро (+1), Коськово (+1), Клинец (+1).
- Тосненский район: Тосно (+2), Красный Бор (+1).