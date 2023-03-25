В Сланцах изменится схема движения трех автобусов

С 1 апреля 2023 года в Сланцах изменятся три автобусных маршрута – №№ 1, 1а, 10. Об этом сообщают в администрации Сланцевского района.
Из схемы их движения убрали остановки «Евроаэробетон» и «ул. Школьная». В администрации предупредили об отмене движения этих автобусов по улицам Шахтная и Школьная.
Изменение связано с расселением находящихся там жилых домов и отсутствием социально значимых объектов.
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